Ansia per Zamparini, l'ex presidente del Palermo operato d'urgenza: è in terapia intensiva (Di lunedì 27 dicembre 2021) Preoccupazione per le condizioni di Maurizio Zamparini, l'ex presidente del Palermo è stato operato d'urgenza e si trova in terapia intensiva. La causa non è il Covid, ma un attacco di peritonite. Pochi mesi fa aveva vissuto un grave lutto: la morte del figlio Armando di 23 anni che era stato trovato morto in un appartamento. Secondo Stadionews è probabile che il problema sia da mettere in relazione con la morte del figlio, è probabile che l'assunzione di farmaci abbia contribuito a provocare questo attacco.

Ultime Notizie dalla rete : Ansia per I sintomi della variante Omicron E per stabilire quando un paziente positivo si negativizza. In tutte le altre situazioni tamponarsi è uno scrupolo dettato dalla sensibilità individuale e a volte dalla propria ansia. Non abusiamone".

La voce della Politica Matera, Bardi: ''troppi contagi. Misure urgenti'' ...l'ansia e la preoccupazione, ma comportiamoci in maniera responsabile. Ma non ci limitiamo a inseguire l'emergenza: in una delle prossime riunioni di Giunta regionale adotteremo un provvedimento per ...

Un giardino zen per curare l'ansia da long... Io Donna Ornella Vanoni è bloccata a letto per una caduta, ma nonostante questo non perde l’allegria L’altro giorno mi ha telefonato mio figlio e dopo un po’ ha detto: “Sei troppo allegra, non è vero che stai male!”». Ornella Vanoni è bloccata a letto per una caduta, ma nonostante questo non perde l’ ...

Maurizio Zamparini ricoverato e operato d'urgenza a Udine: è in gravi condizioni Sono ore d'ansia per le condizioni di salute di Maurizio Zamparini. L'ex patron del Palermo, 80 anni, sarebbe stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza per un attacco di peritonite ed è at ...

