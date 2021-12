Ancora un positivo all'Olimpia Milano, a rischio la gara europea con l'Alba Berlino (Di lunedì 27 dicembre 2021) AGI - La Pallacanestro Olimpia Milano ha comunicato che, "a seguito di ulteriori test effettuati nella giornata di oggi, un altro membro del Gruppo Squadra, precedentemente negativo e in isolamento, è risultato positivo al Covid-19". Un comunicato sul sito del club biancorosso ha dato notizia dell'undicesimo caso di covid all'interno della squadra. Dopo aver ottenuto il rinvio della gara in campionato con la Virtus Bologna e aver già saltato la gara d'Eurolega con lo Zalgiris Kaunas, la squadra di coach Messina rischia anche di veder posticipata la prossima gara europea con l'Alba Berlino, in programma il 29 dicembre. Leggi su agi (Di lunedì 27 dicembre 2021) AGI - La Pallacanestroha comunicato che, "a seguito di ulteriori test effettuati nella giornata di oggi, un altro membro del Gruppo Squadra, precedentemente negativo e in isolamento, è risultatoal Covid-19". Un comunicato sul sito del club biancorosso ha dato notizia dell'undicesimo caso di covid all'interno della squadra. Dopo aver ottenuto il rinvio dellain campionato con la Virtus Bologna e aver già saltato lad'Eurolega con lo Zalgiris Kaunas, la squadra di coach Messina rischia anche di veder posticipata la prossimacon l', in programma il 29 dicembre.

