Volley | Superlega 2021 2022 | classifica e risultati della regular season

(Di domenica 26 dicembre 2021) Lae tutti idimaschile aggiornati in tempo reale. Dopo una magica estate con i tanti successi delle Nazionali, i migliori giocatori del mondo sono pronti a dare spettacolo nella massima serie del campionato italiano. Le 13 squadre iscritte sono pronte a darsi battaglia nella corsa per lo Scudetto, nel tentativo di sottrarre il trofeo ai campioni in carica di Civitanova. Di seguito lae tutti istagione regolare aggiornati in tempo reale. FORMULA E REGOLAMENTOIL CALENDARIO...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Verona-Trento 0-1 (13-25 6-6): Superlega 2021-2022 volley in DIRETTA - #Verona-Trento #(13-25 #6-6):… - PerugiaToday : Volley Superlega, Cisterna-Perugia 1-3: Sir Safety con il 'diesel', ma vince e tiene a distanza la Lube - GuidaTVPlus : 26-12-2021 20:25 #RaiSport Pallavolo Maschile, SuperLega 2021/22 - 1a Giornata di Ritorno: Leo Shoes Modena-Vero Vo… - GuidaTVPlus : 26-12-2021 20:25 #RaiSport+ Pallavolo Maschile, SuperLega 2021/22 - 1a Giornata di Ritorno: Leo Shoes Modena - Vero… - sportface2016 : #Volley maschile, #Superlega 2021/2022: #Perugia rimonta #Cisterna e consolida il primato -

Ultime Notizie dalla rete : Volley Superlega

OA Sport

Leggi i commenti: tutte le notizie Gasport 26 dicembre - 17:57... diretta dagli arbitri Ilaria Vagni e Luca Saltalippi, si giocherà alle ore 20.30 di questa sera, domenica 26 dicembre 2021, per la quattordicesima giornata delladimaschile, il ...La Sir Safety Perugia batte 1-3 (27-25, 19-25, 10-25, 19-25) in rimonta la Top Volley Cisterna nel match valevole per la prima giornata di ritorno della Superlega 2021/2022 di volley maschile. In virt ...All'inizio del riscaldamento pre-partita, l'Itas Trentino ha diffuso la notizia che il centrale serbo Srecko Lisinac non potrà essere utilizzato a causa di un risentimento alla schiena e quindi non ve ...