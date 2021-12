Variante Omicron, i 5 sintomi ‘ufficiali’ simili a quelli del raffreddore (Di domenica 26 dicembre 2021) Natale da incubo per gli italiani e non solo: la Variante Omicron del Covid-19 è piombata sul quotidiano con tutta la sua forza e, va detto, con tutti i suoi dubbi legati alla sua portata. Non è poca l’incertezza su quest’ultima mutazione del coronavirus che soffoca il mondo dai primi mesi del 2020: gli stessi scienziati spiegano che è tutto in via di approfondimento, sia per quanto riguarda la sua effettiva ‘prepotenza’ che per la capacità dei vaccini di frenarla. Il primo effetto di questo nuovo disorientamento generale l’Italia lo ha vissuto con l’arrivo delle vacanze di Natale e la tradizionale e legittima mobilità degli italiani. Il sistema è parso andare sotto stress con l’enorme afflusso di chi, prima di raggiungere le famiglie e gli amici, ha voluto verificare il proprio stato di salute ricorrendo ai test rapidi e molecolari prima di ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 26 dicembre 2021) Natale da incubo per gli italiani e non solo: ladel Covid-19 è piombata sul quotidiano con tutta la sua forza e, va detto, con tutti i suoi dubbi legati alla sua portata. Non è poca l’incertezza su quest’ultima mutazione del coronavirus che soffoca il mondo dai primi mesi del 2020: gli stessi scienziati spiegano che è tutto in via di approfondimento, sia per quanto riguarda la sua effettiva ‘prepotenza’ che per la capacità dei vaccini di frenarla. Il primo effetto di questo nuovo disorientamento generale l’Italia lo ha vissuto con l’arrivo delle vacanze di Natale e la tradizionale e legittima mobilità degli italiani. Il sistema è parso andare sotto stress con l’enorme afflusso di chi, prima di raggiungere le famiglie e gli amici, ha voluto verificare il proprio stato di salute ricorrendo ai test rapidi e molecolari prima di ...

