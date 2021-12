Uomini e donne: chi è Stefano, corteggiatore di Gemma? (Di domenica 26 dicembre 2021) Anche se Uomini e donne si è fermato per le feste natalizie i protagonisti del programma continuano a far parlare di sé. Ad attirare l’attenzione di recente è stato in particolare Stefano, il nuovo cavaliere sceso per corteggiare Gemma. Chi è il misterioso uomo? Fino a poco temo fa Gemma Galgani è stata lontana dal dating show di Maria De Filippi a causa del suo contagio. La dama torinese, infatti, ha dovuto rispettare un periodo di quarantena ma anche se a distanza si è sempre collegata con il programma di Canale 5. Ora la donna è tornata e sta frequentando, non senza polemiche, il cavaliere Stefano, che è arrivato per lei da Fregene. Ma di chi si tratta? Uomini e donne: chi è il cavaliere Stefano? Quando è tornata in studio dopo ... Leggi su piusanipiubelli (Di domenica 26 dicembre 2021) Anche sesi è fermato per le feste natalizie i protagonisti del programma continuano a far parlare di sé. Ad attirare l’attenzione di recente è stato in particolare, il nuovo cavaliere sceso per corteggiare. Chi è il misterioso uomo? Fino a poco temo faGalgani è stata lontana dal dating show di Maria De Filippi a causa del suo contagio. La dama torinese, infatti, ha dovuto rispettare un periodo di quarantena ma anche se a distanza si è sempre collegata con il programma di Canale 5. Ora la donna è tornata e sta frequentando, non senza polemiche, il cavaliere, che è arrivato per lei da Fregene. Ma di chi si tratta?: chi è il cavaliere? Quando è tornata in studio dopo ...

