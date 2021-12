Un uomo è scivolato in un torrente a Roma ed è annegato (Di domenica 26 dicembre 2021) AGI - Il cadavere di un uomo di 82 anni è stato ritrovato in un corso d'acqua in via del Risaro, a Vitinia, vicino Roma. Secondo quanto si apprende, a denunciare la scomparsa dell'uomo 24 ore prima era stata sua moglie. L'82enne si era allontanato da casa il pomeriggio del 23 dicembre per la solita passeggiata senza però fare ritorno. Per questo la donna era andata dai carabinieri. Dopo alcune ore di ricerche il giorno della vigilia di Natale i militari hanno rinvenuto il cadavere dell'anziano. Sul corpo non ci sarebbero segni di violenza. L'uomo sarebbe morto per annegamento. L'ipotesi è che sia scivolato, ma le indagini sono in corso e al momento non si esclude alcuna pista. Sarà effettuata per questo l'autopsia all'ospedale Tor Vergata Leggi su agi (Di domenica 26 dicembre 2021) AGI - Il cadavere di undi 82 anni è stato ritrovato in un corso d'acqua in via del Risaro, a Vitinia, vicino. Secondo quanto si apprende, a denunciare la scomparsa dell'24 ore prima era stata sua moglie. L'82enne si era allontanato da casa il pomeriggio del 23 dicembre per la solita passeggiata senza però fare ritorno. Per questo la donna era andata dai carabinieri. Dopo alcune ore di ricerche il giorno della vigilia di Natale i militari hanno rinvenuto il cadavere dell'anziano. Sul corpo non ci sarebbero segni di violenza. L'sarebbe morto per annegamento. L'ipotesi è che sia, ma le indagini sono in corso e al momento non si esclude alcuna pista. Sarà effettuata per questo l'autopsia all'ospedale Tor Vergata

