Tragedia a Cagliari: auto esce di strada e si ribalta (Di domenica 26 dicembre 2021) Tragedia a Cagliari: Un ragazzo di 23 anni, Omar Carta, è morto in un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 60 a Cagliari Tragedia a Cagliari: Grave incidente a Cagliari, auto esce di strada e si ribalta: 23enne morto sul colpo. L’incidente a Cagliari è avvenuto oggi domenica 26 dicembre sulla strada provinciale 60 tra Villacidro e Samassi. Qui Leggi su periodicodaily (Di domenica 26 dicembre 2021): Un ragazzo di 23 anni, Omar Carta, è morto in un incidentele avvenuto sullaprovinciale 60 a: Grave incidente adie si: 23enne morto sul colpo. L’incidente aè avvenuto oggi domenica 26 dicembre sullaprovinciale 60 tra Villacidro e Samassi. Qui

Advertising

BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Incidente nel giorno di Natale, Omar Carta morto a 23 anni: tragedia in provincia di Cagliari - Uomodellastrad1 : RT @Gazzettino: Incidente nel giorno di Natale, Omar Carta morto a 23 anni: tragedia in provincia di Cagliari - Gazzettino : Incidente nel giorno di Natale, Omar Carta morto a 23 anni: tragedia in provincia di Cagliari - ilmessaggeroit : Incidente nel giorno di Natale, Omar Carta morto a 23 anni: tragedia in provincia di Cagliari - AseroGiovanna : RT @11Giuliano: Un'Altro: Ciampino,malore nella sala partenze dell'aeroporto: morto un 59enne. Ciampino aeroporto: tragedia in sala parten… -