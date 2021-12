Terremoto di Ml 5.9 scuote l’isole Ryukyu del Giappone (Di domenica 26 dicembre 2021) Terremoto di Ml 5.9 scuote le isole Ryukyu del Giappone, rapporti EMSC Secondo il Centro Sismologico Europeo-Mediterraneo, un Terremoto di Ml 5.9 ha colpito una profondità di 10 km.Il Terremoto di magnitudo 5.9 ha colpito le isole Ryukyu nel sud-ovest del Giappone. Terremoto a Catania: scossa Ml 4.3. La Sicilia trema Terremoto a Ustica: scossa Leggi su periodicodaily (Di domenica 26 dicembre 2021)di Ml 5.9le isoledel, rapporti EMSC Secondo il Centro Sismologico Europeo-Mediterraneo, undi Ml 5.9 ha colpito una profondità di 10 km.Ildi magnitudo 5.9 ha colpito le isolenel sud-ovest dela Catania: scossa Ml 4.3. La Sicilia tremaa Ustica: scossa

