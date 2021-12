Non lasciar radicare le attese di più alta inflazione. I consigli del prof. Zecchini (Di domenica 26 dicembre 2021) Col passare dei mesi crescono i dubbi sulla tesi secondo cui l’inflazione insolitamente elevata, che si registra da metà d’anno, abbia il carattere di una temporanea fiammata dovuta a fattori contingenti, destinati a esaurirsi in breve. La più rinomata banca centrale al mondo, la Fed, per bocca del suo presidente non vi crede più e lo ha fatto capire nel suo discorso di metà dicembre, quando ha affermato che il rialzo dei prezzi molto oltre l’obiettivo si è esteso a tutti i settori dell’economia, che continuerà nel prossimo anno, che i salari sono saliti sensibilmente e ancor più importante, che la Fed è impegnata a impedire che questa inflazione prenda radici nell’economia. Sull’altra sponda dell’Atlantico, la Bce insiste invece sulla temporaneità del fenomeno, attribuendolo a due fattori: il rialzo dei prezzi dell’energia e l’eccesso di domanda di ... Leggi su formiche (Di domenica 26 dicembre 2021) Col passare dei mesi crescono i dubbi sulla tesi secondo cui l’insolitamente elevata, che si registra da metà d’anno, abbia il carattere di una temporanea fiammata dovuta a fattori contingenti, destinati a esaurirsi in breve. La più rinomata banca centrale al mondo, la Fed, per bocca del suo presidente non vi crede più e lo ha fatto capire nel suo discorso di metà dicembre, quando ha affermato che il rialzo dei prezzi molto oltre l’obiettivo si è esteso a tutti i settori dell’economia, che continuerà nel prossimo anno, che i salari sono saliti sensibilmente e ancor più importante, che la Fed è impegnata a impedire che questaprenda radici nell’economia. Sull’altra sponda dell’Atlantico, la Bce insiste invece sulla temporaneità del fenomeno, attribuendolo a due fattori: il rialzo dei prezzi dell’energia e l’eccesso di domanda di ...

