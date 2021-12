Meteo capodanno | cosa aspettarci per l’inizio di 2022 e la fine del 2021?

Leggi su periodicoitaliano

(Di domenica 26 dicembre 2021) Dopo il freddo del Bianco Natale, pare che la situazione sia destinata a migliorare in tutta Italia; l’ultima settimana dell’anno comincia, tuttavia, con un po’ di nuvole sparse ovunque sulla Penisola. Secondo l’aeronautica militare, fino alla mezzanotte di oggi domenica 26 dicembre, il Nord sarà pervaso dalle nuvole accompagnate in Liguria da piogge in rapida intensificazione ed estensione, arrivando fino all’Emilia-Romagna e, dal pomeriggio, anche sulle coste del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Foschie dense e banchi di nebbia interesseranno in queste ore invece la Pianura Padana. Ma il Centro e la Sardegna non sono da meno, entrambe sotto un cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni intense e insistenti, dal sapore temporalesco, diffuse su Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Sardegna. Già da stasera, però, le nuvole dovrebbero abbandonare inizialmente ...