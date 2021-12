Lutto nel mondo delle bollicine È morto Franco Ziliani fondatore delle cantine Berlucchi

(Di domenica 26 dicembre 2021) Èall'età di 90 anni, enologo e creatore nel 1961 insieme a Guidodi Erbusco, nel Bresciano. Marchio conosciuto in tutto in, nel 2021 la...

Advertising

TorinoFC_1906 : Il cordoglio per la scomparsa di Marco Mathieu ?? - antbar12 : RT @ElGusty99523701: Questo addirittura durante il riscaldamento.... ?????????? #ViaNantro #viacolvento - CAGLIARILIVEAPP : Lutto nel mondo dello sport durante la Vigilia. Marco Celotto muore a 24 anni davanti al padre e alla sorella. - afgibi : RT @lorenzdonofrio: Aiuto, @fanpage diventa complottista? 'Una serie di situazioni che inizia ad essere davvero preoccupante... qualche do… - Eedaii : RT @ElGusty99523701: Questo addirittura durante il riscaldamento.... ?????????? #ViaNantro #viacolvento -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto nel

...Tutu è un altro capitolo delnell'addio della nostra nazione a una generazione di eccezionali sudafricani che ci hanno lasciato in eredità un Sudafrica liberato". Premio Nobel per la Pace...Un gravescuote il Sudafrica ed il mondo intero, la morte dell'Arcivescovo anglicano Desmond Tutu, uno ... Parliamo dell'Arcivescovo sudafricano, di rito anglicano, Premio Nobel per la Pace...(Adnkronos) - E' morto a 90 anni Desmond Tutu, l'arcivescovo simbolo della lotta all'apartheid in Sudafrica. A dare la notizia è stato il presidente, Cyril Ramaphosa: "La scomparsa dell'arcivescovo em ...La conduttrice padovana piange la scomparsa di un suo caro parente, venuto a mancare nella notte tra Natale e Santo Stefano ...