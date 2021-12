Lutto gravissimo per Eleonora Daniele: non riusciva più a parlare. “Ci mancherai…” – FOTO (Di domenica 26 dicembre 2021) Lutto per la bionda presentatrice Rai, Eleonora Daniele: le parole attutiscono il dolore ma il ricordo sarà indelebile – FOTO. Eleonora Daniele ha un fascino superlativo. E’ una donna di… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 26 dicembre 2021)per la bionda presentatrice Rai,: le parole attutiscono il dolore ma il ricordo sarà indelebile –ha un fascino superlativo. E’ una donna di… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

TgrRai : RT @TgrRaiSicilia: Nel tg delle 14 #TgRSicilia Niscemi a lutto per i tre giovani morti nell'incidente la notte di Natale. Ancora gravissimo… - TgrRaiSicilia : Nel tg delle 14 #TgRSicilia Niscemi a lutto per i tre giovani morti nell'incidente la notte di Natale. Ancora gravi… - PasqualeMarro : #GrandeFratelloVip gravissimo lutto. Gieffino pronto a lasciare la Casa - nonhoniente00 : RT @7henewstories: #gfvip #gfvip6 #alessandrobasciano GRAVISSIMO LUTTO PER ALESSANDRO BASCIANO..LA PRODUZIONE ANCORA NO... - 7henewstories : #gfvip #gfvip6 #alessandrobasciano GRAVISSIMO LUTTO PER ALESSANDRO BASCIANO..LA PRODUZIONE ANCORA NO... -