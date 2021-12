Ilary Blasi tradita da Francesco Totti? Finalmente svelata tutta la verità (Di domenica 26 dicembre 2021) Da quando stanno insieme (da quasi vent'anni) Ilary Blasi e Francesco Totti sono sempre stati una coppia invidiabile, hanno tre figli e in ogni apparizione si sono sempre mostrati felici e innamorati. Ma da qualche tempo gira la voce di un presunto tradimento di Francesco, nei primi tempi della loro relazione: ma cosa è successo esattamente? Sia Ilary che Francesco sono dei personaggi di grande successo, lei ha cominciato a lavorare nel mondo dello spettacolo fin da bambina negli anni '80, interpretando alcuni piccoli ruoli sia in televisione che come presta volto nelle pubblicità. Dopo aver arrancato ad emergere per un lungo periodo ha trovato il vero successo nei primi anni 2000 quando viene scelta come una delle letterine del programma Passaparola al fianco di ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di domenica 26 dicembre 2021) Da quando stanno insieme (da quasi vent'anni)sono sempre stati una coppia invidiabile, hanno tre figli e in ogni apparizione si sono sempre mostrati felici e innamorati. Ma da qualche tempo gira la voce di un presunto tradimento di, nei primi tempi della loro relazione: ma cosa è successo esattamente? Siachesono dei personaggi di grande successo, lei ha cominciato a lavorare nel mondo dello spettacolo fin da bambina negli anni '80, interpretando alcuni piccoli ruoli sia in televisione che come presta volto nelle pubblicità. Dopo aver arrancato ad emergere per un lungo periodo ha trovato il vero successo nei primi anni 2000 quando viene scelta come una delle letterine del programma Passaparola al fianco di ...

