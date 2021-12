Il Cagliari piazza il colpo, arriva il difensore dell’Atalanta in prestito: tutto confermato! (Di domenica 26 dicembre 2021) Dopo l’arrivo di Boga, l’Atalanta si focalizza sulla cessione di alcuni elementi della rosa che fin ora hanno trovato poco spazio. Foto getty. Miranchuk, Atalanta, cessioneSecondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, la dea cederà il classe 2000 Lovato in prestito al Cagliari. Un altro calciatore che presto potrebbe lasciare Bergamo è Miranchuk, il russo non risulta essere tra le prime scelte di Gasperini, su di lui oltre a due squadre straniere è forte l’interesse di Genova e Verona. Piero Inferrera Leggi su rompipallone (Di domenica 26 dicembre 2021) Dopo l’arrivo di Boga, l’Atalanta si focalizza sulla cessione di alcuni elementi della rosa che fin ora hanno trovato poco spazio. Foto getty. Miranchuk, Atalanta, cessioneSecondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, la dea cederà il classe 2000 Lovato inal. Un altro calciatore che presto potrebbe lasciare Bergamo è Miranchuk, il russo non risulta essere tra le prime scelte di Gasperini, su di lui oltre a due squadre straniere è forte l’interesse di Genova e Verona. Piero Inferrera

Advertising

Nicosantaclauso : Da Freddy, suo padre Charles e da me! ?? #books #illustrations #cartoons #comics #fumetti #disegno #illustrazioni… - vivere_sardegna : Nuova metro a Cagliari, si corre: lavori anche di notte tra piazza Matteotti e via Dante sino al 2024 - vivere_sardegna : Invasa dalle auto, si spacca la pavimentazione in piazza palazzo a Cagliari: transenne e disagi - UnioneSarda : #Sardegna - #Cagliari, cede la pavimentazione in piazza Palazzo: strade e chiuse e disagi - juliadellacroce : At the summit of Castello, an imitation snow machine generates a white Christmas in the piazza. #cagliari #sardegna… -