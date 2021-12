I corpi di 28 migranti su spiaggia libica. Dall'Egeo al Canale di Sicilia molte partenze di Natale (Di domenica 26 dicembre 2021) Tra le vittime un bambino e due donne. Era uno dei tanti viaggi della speranza che si susseguono anche in questi giorni nel tentativo di raggiungere le coste europee nonostante il maltempo Leggi su tg.la7 (Di domenica 26 dicembre 2021) Tra le vittime un bambino e due donne. Era uno dei tanti viaggi della speranza che si susseguono anche in questi giorni nel tentativo di raggiungere le coste europee nonostante il maltempo

