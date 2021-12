“Fa abbastanza schifo”: Barù contro tutti, situazione fuori controllo (Di domenica 26 dicembre 2021) Il nuovo entrato Barù ha analizzato la situazione e riscontrato un grande problema nel comportamento degli altri concorrenti del GF Vip Il gieffino Barù (screenshot Twitter)Il noto enologo Barù è entrato al Grande Fratello Vip solo pochissimi giorni fa ed ha dimostrato di essere molto schietto e sincero. In questi primi giorni si è anche lasciato andare ad alcune particolari dichiarazioni sul suo privato e sul passato. Un comportamento che sembra piacere soprattutto al pubblico che lo ha etichettato come uni dei preferiti in assoluto della casa. TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Ha leccato troppa ***a”: Barù Gaetani stavolta si è superato, la battutaccia è off limits La schiettezza del food blogger è di ora in ora più evidente e l’ultimo episodio vede coinvolti tutti i suoi ... Leggi su specialmag (Di domenica 26 dicembre 2021) Il nuovo entratoha analizzato lae riscontrato un grande problema nel comportamento degli altri concorrenti del GF Vip Il gieffino(screenshot Twitter)Il noto enologoè entrato al Grande Fratello Vip solo pochissimi giorni fa ed ha dimostrato di essere molto schietto e sincero. In questi primi giorni si è anche lasciato andare ad alcune particolari dichiarazioni sul suo privato e sul passato. Un comportamento che sembra piacere soprattutto al pubblico che lo ha etichettato come uni dei preferiti in assoluto della casa. TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Ha leccato troppa ***a”:Gaetani stavolta si è superato, la battutaccia è off limits La schiettezza del food blogger è di ora in ora più evidente e l’ultimo episodio vede coinvoltii suoi ...

