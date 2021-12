Covid, tra mascherine ffp2 e screening a scuola: come sarà il rientro sui banchi (Di domenica 26 dicembre 2021) La struttura commissariale all'emergenza Covid dovrà fornire mascherine ffp2 e Ffp3 al personale scolastico delle scuole dell’infanzia e degli istituti frequentati da alunni che sono esentati dall’utilizzo dei dispositivi di protezione. Prevista anche un'intensa attività di ricerca dei contagi, per cui si ipotizza una spesa di 9 milioni di euro. I presidi: "Bene, ma fare in fretta" Leggi su tg24.sky (Di domenica 26 dicembre 2021) La struttura commissariale all'emergenzadovrà forniree Ffp3 al personale scolastico delle scuole dell’infanzia e degli istituti frequentati da alunni che sono esentati dall’utilizzo dei dispositivi di protezione. Prevista anche un'intensa attività di ricerca dei contagi, per cui si ipotizza una spesa di 9 milioni di euro. I presidi: "Bene, ma fare in fretta"

Advertising

GuidoDeMartini : COVID: '72% dei positivi è vaccinato'. Tra giugno e novembre 2021 il Laboratorio Altamedica di Roma ha rilevato 866… - MediasetTgcom24 : Covid, boom di casi tra operatori sanitari: quasi 5mila in 30 giorni #covid - myrtamerlino : A #Palermo un'infermiera faceva false vaccinazioni dietro compenso per fornire #greenpass falsi. È stata arrestata… - PattyRossy70 : RT @tempoweb: #Tamponi a tappeto #MatteoBassetti teme il peggio: 'Con queste regole tra un mese Italia ferma' - vivinbaro : RT @ilgiornale: Decessi di quasi quattro volte inferiori, un terzo di ricoveri in meno nei reparti ordinari, meno della metà in intensiva:… -