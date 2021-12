Covid, in Sudafrica svolta clamorosa: via tracciamento contatti e quarantena preventiva (Di domenica 26 dicembre 2021) Roma, 26 dic — clamorosa e senza precedenti la decisione presa dal Sudafrica in merito alla gestione del Covid: il governo di Città del Capo, in ossequio all’opinione di una parte del mondo della ricerca scientifica, ha infatti interrotto il tracciamento dei contatti dei positivi al virus «con effetto immediato». Fanno eccezione dei focolai nati in ambienti chiusi come carceri, case di riposo e centri per bambini. Il provvedimento, contenente i nuovi protocolli di ricerca dei contatti, della quarantena e del periodo di isolamento, è stato pubblicato giovedì sera dal Dipartimento della salute del Sudafrica. Sudafrica, rivoluzione Covid: via tracciamento contatti Questa la nota firmata ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 26 dicembre 2021) Roma, 26 dic —e senza precedenti la decisione presa dalin merito alla gestione del: il governo di Città del Capo, in ossequio all’opinione di una parte del mondo della ricerca scientifica, ha infatti interrotto ildeidei positivi al virus «con effetto immediato». Fanno eccezione dei focolai nati in ambienti chiusi come carceri, case di riposo e centri per bambini. Il provvedimento, contenente i nuovi protocolli di ricerca dei, dellae del periodo di isolamento, è stato pubblicato giovedì sera dal Dipartimento della salute del, rivoluzione: viaQuesta la nota firmata ...

