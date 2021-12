Cibo dal Campidoglio alle colonie feline romane: Oipa spiega come partecipare (Di domenica 26 dicembre 2021) domande entro 4 Gennaio. Corboli: «Di certo molti gatti resteranno a bocca asciutta ed è per questo che per il prossimo anno chiediamo uno stanziamento maggiore» Cibo dal Campidoglio alle colonie feline romane: Il Comune di Roma distribuirà Cibo secco e umido alle colonie feline riconosciute. Leggi su periodicodaily (Di domenica 26 dicembre 2021) domande entro 4 Gennaio. Corboli: «Di certo molti gatti resteranno a bocca asciutta ed è per questo che per il prossimo anno chiediamo uno stanziamento maggiore»dal: Il Comune di Roma distribuiràsecco e umidoriconosciute.

Advertising

GINA32451015 : RT @Teso4zampe: Dal Campidoglio cibo alle colonie feline di Roma - - marcodemo3 : RT @RadioGenova: Milano (24/12/21), marea umana di anziani con pensione da 500 euro, disabili con assegno d'invalidità da 300 euro, non vac… - Simo07827689 : RT @RadioGenova: Milano (24/12/21), marea umana di anziani con pensione da 500 euro, disabili con assegno d'invalidità da 300 euro, non vac… - bellogatto1 : RT @RadioGenova: Milano (24/12/21), marea umana di anziani con pensione da 500 euro, disabili con assegno d'invalidità da 300 euro, non vac… - volleyandbooks : Ma come vi va di fare polemica anche oggi, ma non state morendo sul letto o divano dal troppo cibo mangiato mentre… -