Basket, NBA nel caos Covid: un giocatore su cinque è positivo (Di domenica 26 dicembre 2021) Il Covid continua a imperversare all’interno dell’NBA, che vede in progressivo aumento il numero di giocatori positivi entrati nel protocollo. Gli ultimi in ordine cronologico sono Draymond Green, in forza a Golden State e in campo ieri notte a Phoenix e Lonzo Ball dei Chicago Bulls. Il totale di giocatori positivi sale così a 116: ciò significa che più di un giocatore su cinque è attualmente fermo per positività al Covid. Il focolaio più esteso al momento è quello degli Atlanta Hawks, che vedono 11 giocatori nel protocollo Covid tra cui l’azzurro Danilo Gallinari e il giocatore di riferimento Trae Young. Situazione paradossale per il match che vedrà in campo Toronto e Cleveland questa notte, visto che complessivamente alle due squadre mancheranno 17 giocatori. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 26 dicembre 2021) Ilcontinua a imperversare all’interno dell’NBA, che vede in progressivo aumento il numero di giocatori positivi entrati nel protocollo. Gli ultimi in ordine cronologico sono Draymond Green, in forza a Golden State e in campo ieri notte a Phoenix e Lonzo Ball dei Chicago Bulls. Il totale di giocatori positivi sale così a 116: ciò significa che più di unsuè attualmente fermo per positività al. Il focolaio più esteso al momento è quello degli Atlanta Hawks, che vedono 11 giocatori nel protocollotra cui l’azzurro Danilo Gallinari e ildi riferimento Trae Young. Situazione paradossale per il match che vedrà in campo Toronto e Cleveland questa notte, visto che complessivamente alle due squadre mancheranno 17 giocatori. SportFace.

