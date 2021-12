Amici di Maria De Filippi, terribile lutto: la morte improvvisa proprio a Natale (Di domenica 26 dicembre 2021) Foto a fine articolo. E’ giunta una terribile notizia a uno dei ragazzi della scuola di Amici di Maria De Filippi. Si tratta di Christian, allievo di Raimondo Todaro, che ha appena appreso di aver perso il suo cagnolino Joy. E’ impossibile non affezionarsi ai ragazzi di Amici ed empatizzare con loro. Li vediamo crescere e maturare da un punto di vista artistico e personale. Ci ritroviamo a sperare nei loro successi ed esultare per i loro trofei o per le proposte di lavoro che gli arrivano. Tifiamo per loro quasi come genitori orgogliosi e anche quando la trasmissione finisce siamo contenti di sentirli alla radio o di vederli ballare in televisione. Allo stesso modo, vederli piangere o disperarsi fa male ai telespettatori che li seguono giorno dopo giorno. E proprio adesso il ... Leggi su howtodofor (Di domenica 26 dicembre 2021) Foto a fine articolo. E’ giunta unanotizia a uno dei ragazzi della scuola didiDe. Si tratta di Christian, allievo di Raimondo Todaro, che ha appena appreso di aver perso il suo cagnolino Joy. E’ impossibile non affezionarsi ai ragazzi died empatizzare con loro. Li vediamo crescere e maturare da un punto di vista artistico e personale. Ci ritroviamo a sperare nei loro successi ed esultare per i loro trofei o per le proposte di lavoro che gli arrivano. Tifiamo per loro quasi come genitori orgogliosi e anche quando la trasmissione finisce siamo contenti di sentirli alla radio o di vederli ballare in televisione. Allo stesso modo, vederli piangere o disperarsi fa male ai telespettatori che li seguono giorno dopo giorno. Eadesso il ...

