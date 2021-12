“L’hanno fatto” GF Vip | i due concorrenti si sono appartati nello stanzino ed è successo

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 25 dicembre 2021) Non ce l’ha fatta e la passione ha pervaso i loro corpi. Parliamo di Sophie Codegoni che è stata beccata a limonare duramente con Alessandro. Come saprete però c’è un problema di fondo: Jessica Selassié è cotta del ragazzo che però non vede altre che Sophie. C’è da dire che l’ex volto di Uomini e Donne, nelle ultime ore, si è avvicinata a Jessica per chiederle scusa. L’ex tronista ha promesso alla “sorella” che eviterà di stare troppo vicina ad Alessandro, perché non vuole ferirla, visto che preferisce lei a lui. Queste le parole che ha usato: “Mi accorgo che alcune cose le voglio evitare”. E ancora: “Ti chiedo scusa, spesso non ci faccio caso, magari faccio cose che ti posinfastidire. Adesso eviterò, quindi preferisco evitare di fare cose con lui che allontanarmi da te. Quando non ci sei mi sento solissima. Da oggi prometto che evito proprio. Preferisco te a ...