Il discorso di Natale della regina Elisabetta è un commovente ricordo del principe Filippo: “Il sorriso che manca” (Di sabato 25 dicembre 2021) La regina Elisabetta condivide, come ogni anno, l’atteso messaggio di auguri di Natale alla nazione. Quello del 2021 è un Natale particolare per la Sovrana, che per la prima volta festeggia senza avere accanto il marito, il principe Filippo. Proprio per questo motivo, già dall’anteprima diffusa il 23 dicembre, era chiaro un riferimento al duca di Edimburgo. L’omaggio al principe Filippo nel discorso della regina Elisabetta In molti si aspettavano già che il discorso alla nazione della regina Elisabetta avrebbe contenuto qualche cenno al principe Filippo. Il marito ... Leggi su velvetmag (Di sabato 25 dicembre 2021) Lacondivide, come ogni anno, l’atteso messaggio di auguri dialla nazione. Quello del 2021 è unparticolare per la Sovrana, che per la prima volta festeggia senza avere accanto il marito, il. Proprio per questo motivo, già dall’anteprima diffusa il 23 dicembre, era chiaro un riferimento al duca di Edimburgo. L’omaggio alnelIn molti si aspettavano già che ilalla nazioneavrebbe contenuto qualche cenno al. Il marito ...

Advertising

Corriere : Entra armato nel parco di Windsor mentre la Regina tiene discorso di Natale: 19enne arrestato - Corriere : La regina e il discorso di Natale: abito rosso e la foto di Filippo - infoitcultura : Il discorso di Natale della Regina Elisabetta e le sue parole su Filippo: «Ci manca» - borrillo62 : RT @AgenziaVISTA: La #Regina #Elisabetta nel discorso di #Natale: 'Le #Feste possono essere dure per chi ha perso qualcuno, ora lo so' http… - AgenziaVISTA : La #Regina #Elisabetta nel discorso di #Natale: 'Le #Feste possono essere dure per chi ha perso qualcuno, ora lo so' -