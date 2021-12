Godin verso l’addio al Cagliari: un’altra squadra spagnola si inserisce nella trattativa (Di sabato 25 dicembre 2021) Sono sempre di più le pretendenti spagnole per Diego Godin. Il difensore uruguaiano, in uscita dal Cagliari, è già corteggiato da Real Sociedad, Betis Siviglia e Atletico Madrid. A questi tre club si è aggiunto, secondo l’emittente iberica laocho.tv, anche il Valencia. Il tecnico di questi ultimi Josè Bordalas, infatti, avrebbe aperto al trasferimento. Il tutto, però, dovrà essere avallato dal presidente del club Peter Lim. Godin, Cagliari, ValenciaVedremo se, nel corso della sessione invernale di calciomercato, si concretizzerà questa trattativa o tutto si risolverà in un nulla di fatto. Leggi su rompipallone (Di sabato 25 dicembre 2021) Sono sempre di più le pretendenti spagnole per Diego. Il difensore uruguaiano, in uscita dal, è già corteggiato da Real Sociedad, Betis Siviglia e Atletico Madrid. A questi tre club si è aggiunto, secondo l’emittente iberica laocho.tv, anche il Valencia. Il tecnico di questi ultimi Josè Bordalas, infatti, avrebbe aperto al trasferimento. Il tutto, però, dovrà essere avallato dal presidente del club Peter Lim., ValenciaVedremo se, nel corso della sessione invernale di calciomercato, si concretizzerà questao tutto si risolverà in un nulla di fatto.

