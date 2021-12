Da Capodanno assicurazione obbligatoria per sciare in Italia

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 25 dicembre 2021) Novità in vista daper chi vuolein. Il DL 40 del 28 febbraio 2021, infatti, all’articolo 30 ha introdotto l’obbligo, a far data dal 1° gennaio 2022, dell’con responsabilità civile verso terzi per accedere alle piste da sci. Il DL 40/2021 stabilisce che “lo sciatore che utilizza le piste da sci alpino deve possedere unain corso di validità che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi. È fatto obbligo in capo al gestore delle aree sciabili attrezzate, con esclusione di quelle riservate allo sci di fondo, di mettere a disposizione degli utenti, all’atto dell’acquisto del titolo di transito, una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni provocati alle persone o alle cose”. La normativa precedente ...