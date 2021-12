Covid | ristoratore no - vax muore a 60 anni | aveva provato a rifiutare il casco ventilatore

(Di sabato 25 dicembre 2021) No vax convinto è morto a causa delall'ospedale 'Paolo Borsellino' di Marsala. Maurizio Bellitteri, 60, notodi Marsala era ricoverato da giorni in terapia intensiva in ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid ristoratore

No vax convinto è morto a causa delall'ospedale 'Paolo Borsellino' di Marsala. Maurizio Bellitteri, 60 anni, notodi Marsala era ricoverato da giorni in terapia intensiva in gravissime condizioni per- 19. Aveva ...Ma alla fine è stato il19, su cui spesso sui suoi social aveva ironizzato, a portarselo via. Maurizio Bellitteri, 60 anni, notodi Marsala, è morto oggi all'ospedale "Paolo ...No vax convinto è morto a causa del Covid all'ospedale "Paolo Borsellino" di Marsala. Maurizio Bellitteri, 60 anni, noto ristoratore di Marsala era ricoverato ...È morto all'età di 60 anni Maurizio Bellitteri, noto ristoratore di Marsala vicino alle posizioni No vax e complottiste ...