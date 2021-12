Cosa fare a Capodanno 2022 in Italia: regole e idee per cenone al ristorante, feste in piazza, discoteca e cene private (Di sabato 25 dicembre 2021) Capodanno 2022: sì, ma con vincoli. Quest’anno sarà possibile festeggiare San Silvestro con i propri amici e parenti con maggiore serenità, anche se il governo Draghi ha comunque optato per procedere con prudenza e mettere in vigore il decreto Festività. Ecco quali sono le disposizioni previste per questo Capodanno. Leggi anche: Sbalzato fuori dall’auto guidata dall’amico del cuore: Leonardo muore la notte di Natale Capodanno 2022: Cosa è permesso e Cosa no Non sarà possibile festeggiare in discoteca, nelle sale da ballo o altri locali assimilati in cui si svolgono eventi, feste aperte al pubblico e concerti. Vietati anche i brindisi in piazza o eventi all’aperto che possano implicare ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 25 dicembre 2021): sì, ma con vincoli. Quest’anno sarà possibileggiare San Silvestro con i propri amici e parenti con maggiore serenità, anche se il governo Draghi ha comunque optato per procedere con prudenza e mettere in vigore il decreto Festività. Ecco quali sono le disposizioni previste per questo. Leggi anche: Sbalzato fuori dall’auto guidata dall’amico del cuore: Leonardo muore la notte di Nataleè permesso eno Non sarà possibileggiare in, nelle sale da ballo o altri locali assimilati in cui si svolgono eventi,aperte al pubblico e concerti. Vietati anche i brindisi ino eventi all’aperto che possano implicare ...

Advertising

trash_italiano : Tutti qui che vorremmo usare la scusa degli auguri di Buon Natale per scrivere a QUELLA persona ma non sappiamo se… - francescocosta : Chi è che oggi dovrebbe spiegare e raccontare la politica alle persone? Al Post siamo partiti da questa domanda per… - petergomezblog : Discoteche, la chiusura decisa dal governo alla vigilia delle feste senza annunciare eventuali ristori. I gestori:… - aresbi3 : RT @_Pimple_: HELP LAVORO ROMA Mio cugino ha perso il lavoro dopo 20 anni, ha una figlia e adesso ha ricevuto lo sfratto perché non può più… - _comedincanto : @Anna26196258 @Rominab_83 Il concerto è una cosa che evidentemente i fratelli aspettano da anni di fare insieme, no… -