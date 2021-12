Capezzone zittisce Pregliasco: “Ormai siete showmen televisivi, non vi crede più nessuno!” (video) (Di sabato 25 dicembre 2021) “Ormai siete degli intrattenitori tv, non vi crede più nessuno, ve ne rendete conto, neanche quando dite cose vere…”. Daniele Capezzone si scaglia contro Fabrizio Pregliasco su Covid e vaccino. Il Natale su Twitter è monopolizzato dalle clip e dagli hashtag legati allo scontro tra il giornalista e il virologo, andato in scena sul ‘ring’ televisivo di Controcorrente. “Capezzone evidenziava il problema della riduzione dell’efficacia” del vaccino. “In realtà si è visto via via nel tempo”, dice le parole di Pregliasco in relazione al calo della protezione garantita dal vaccino covid. “Da giugno-luglio… Bastava vedere i dati di Israele e Gran Bretagna”, replica Capezzone. “Ma no, molto dopo”, risponde Pregliasco in un ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 25 dicembre 2021) “degli intrattenitori tv, non vipiù nessuno, ve ne rendete conto, neanche quando dite cose vere…”. Danielesi scaglia contro Fabriziosu Covid e vaccino. Il Natale su Twitter è monopolizzato dalle clip e dagli hashtag legati allo scontro tra il giornalista e il virologo, andato in scena sul ‘ring’ televisivo di Controcorrente. “evidenziava il problema della riduzione dell’efficacia” del vaccino. “In realtà si è visto via via nel tempo”, dice le parole diin relazione al calo della protezione garantita dal vaccino covid. “Da giugno-luglio… Bastava vedere i dati di Israele e Gran Bretagna”, replica. “Ma no, molto dopo”, rispondein un ...

