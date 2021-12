Booker T | “MJF è la persona più intelligente nel pro wrestling”

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 25 dicembre 2021) Nell’ultima puntata del suo podcast, Hall Of Fame,T ha affrontato vari temi, parlando della sua opinione nei confronti di MJF. Il wrestler dell’AEW è sicuramente uno dei migliori prospetti della federazione di Jacksonville, ma soprattutto, la sua incredibile devozione allo status di top-heel, lo rendono uno dei migliori ‘cattivi’ degli ultimi tempi. AncheT ha voluto elogiare il wrestler, parlandone molto bene ed elogiando il suo lavoro. Così parlòT Durante il podcast quindi, l’ex Harlem Heat ha dichiarato:“E’ il piùlì fuori. Non importa cosa accada su internet o altrove, non si tratta di quanto possa saltare in aria o altre abilità particolari. Non è per come sia bravo nelle prese e nelle sottomissioni, si tratta semplicemente di lui. Si tratta di come MJF sia ...