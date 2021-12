Amici21, il padre è costretto ad intervenire: denuncia pesantissima (Di sabato 25 dicembre 2021) Una denuncia molto forte quella compiuta sui social dal papà di uno dei concorrenti di Amici21 più amati: dichiarazioni durissime Alessandra Celentano insegna Danza Classica ad Amici 21 (Youtube)Amici di Maria De Filippi è uno dei programmi più incentrati sul talento e sulla crescita personale e accademica di ogni alunno. Con lezione specifiche di danza e di canto, i ragazzi della scuola possono vivere esperienze altamente formative. Non manca, però, la componente della sorpresa: questa edizione di Amici21, per esempio, prevede molte gare di improvvisazione di ballo, cosa che gli anni passati veniva gestita in modo diverso. Non tutti gli alunni sembrano riuscire a dare il massimo di sè nei momenti di gara e, questa volta, un papà ha dovuto prendere in mano la situazione e denunciare una situazione a suo dire ... Leggi su specialmag (Di sabato 25 dicembre 2021) Unamolto forte quella compiuta sui social dal papà di uno dei concorrenti dipiù amati: dichiarazioni durissime Alessandra Celentano insegna Danza Classica ad Amici 21 (Youtube)Amici di Maria De Filippi è uno dei programmi più incentrati sul talento e sulla crescita personale e accademica di ogni alunno. Con lezione specifiche di danza e di canto, i ragazzi della scuola possono vivere esperienze altamente formative. Non manca, però, la componente della sorpresa: questa edizione di, per esempio, prevede molte gare di improvvisazione di ballo, cosa che gli anni passati veniva gestita in modo diverso. Non tutti gli alunni sembrano riuscire a dare il massimo di sè nei momenti di gara e, questa volta, un papà ha dovuto prendere in mano la situazione ere una situazione a suo dire ...

Advertising

rosy_vallarelli : RT @sonoaurooo: mio padre che si accorge che sto mangiando di più ultimamente è chi glielo dice che è grazie a questi due? @MattiaZenzola @… - Vamonluvi : Mio padre che vede Alex ballare alla fine e se ne esce con: UH MARÒ MO VEN A CHIOVR. ODDIO GUARDA STA GUIDANDO IL T… - __kohli__ : RT @bimbaditheo: Come mi immagino Christian dopo aver visto i tweet del padre: #Amici21 - akaxtancxmattia : RT @bimbaditheo: Come mi immagino Christian dopo aver visto i tweet del padre: #Amici21 - bimbaditheo : Come mi immagino Christian dopo aver visto i tweet del padre: #Amici21 -