Alessandro Di Battista ha il Covid | “Io e la mia compagna siamo positivi”

Advertising

AlexEsse6 : RT @tempoweb: #DiBattista positivo anche con la terza dose. Natale in quarantena con moglie e figli #covid #vaccino #m5s #iltempoquotidiano… - GiannettiMarco : RT @_DAGOSPIA_: LA TERZA DOSE? NON BASTA - ALESSANDRO DI BATTISTA POSITIVO NONOSTANTE LA TERZA DOSE DI VACCINO - Loredanataberl1 : RT @Teresat73540673: Alessandro Di Battista contagiato dal Covid con la compagna. 'Io e Sahra siamo positivi (io ho fatto anche la terza do… - InvictusNon : Inoculato con tre dosi: Di Battista positivo al Covid - MarcelMarceauVV : RT @Claudia02236889: Alessandro di Battista e la compagna positivi al covid e con 3 dose -

Ultime Notizie dalla rete : Alessandro Battista

Monsignor Rocco Pennacchio, arcivescovo di Fermo diL uzi In occasione della Vigilia di Natale monsignor Rocco Pennacchio , arcivescovo di ... GiovanGaulli, in arte Bacicci o, era un ...Su un nuovo soggetto politico ragionano, per esempio, i senatori ex grillini Barbara Lezzi e Nicola Morra , sempre con uno sguardo adDi, ma pure a Davide Casaleggio . Il 13 ...Quirinale, gruppo Misto? In potenza è il vero ago della bilancia. Come fossero un Giubileo, anche le elezioni quirinalizie sono costellate di 'cantieri'. Il Parlamento diventa te ...SASSARI. Tendere la mano dovrebbe essere la parola d’ordine di ogni Natale che si rispetti (per la verità anche negli altri giorni) e il mondo dell’agroalimentare sardo ci prova. Confagricoltura ad es ...