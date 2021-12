Virologi in tv, la Vigilanza prepara un “decalogo” per la Rai. Giorgetti: “Basta con l’invasione di esperti nei talk” (Di venerdì 24 dicembre 2021) Un decalogo per invitare la Rai a offrire un’informazione “corretta” sulla pandemia di Covid-19. È la proposta a cui starebbe lavorando il presidente della Commissione di Vigilanza Alberto Barachini, dopo le dure critiche espresse ieri dal ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti allo spazio dato agli esperti in televisione. “Adesso Basta, è arrivato il momento di smetterla con l’invasione dei Virologi in tv che rischia solo di alimentare confusione e incertezza”, avrebbe detto ieri Giorgetti durante la riunione della cabina di regia, in cui è arrivata l’intesa per le nuove misure anti-Covid approvate poi dal governo. “Inizia a esserci insofferenza nei confronti di chi ha verità in tasca pronte per ogni situazione e stagione. Verità che ... Leggi su tpi (Di venerdì 24 dicembre 2021) Unper invitare la Rai a offrire un’informazione “corretta” sulla pandemia di Covid-19. È la proposta a cui starebbe lavorando il presidente della Commissione diAlberto Barachini, dopo le dure critiche espresse ieri dal ministro dello Sviluppo economico Giancarloallo spazio dato agliin televisione. “Adesso, è arrivato il momento di smetterla condeiin tv che rischia solo di alimentare confusione e incertezza”, avrebbe detto ieridurante la riunione della cabina di regia, in cui è arrivata l’intesa per le nuove misure anti-Covid approvate poi dal governo. “Inizia a esserci insofferenza nei confronti di chi ha verità in tasca pronte per ogni situazione e stagione. Verità che ...

