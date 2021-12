Verona Il regno dei codici si rivela

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 24 dicembre 2021) È finalmente arrivato il giorno tanto atteso: BINARY KINGDOM (Drummond Records), il nuovo album del veronese KEVIN FOLLET è disponibile da oggi su tutte le piattaforme di distribuzione digitali.Un disco segnato da un percorso insolito come insolita è la data di uscita: la vigilia di Natale. Percorso dettato dalla voglia del producer di presentare il nuovo lavoro un singolo alla volta.Infatti l’uscita dell’album è stata preceduta dai singoli Table Tennis Odissey, Keep It Rollin’, Collapsing Castle, Voodoo, Love Is For The Living e Ancestors.Sono davvero molte le collaborazioni che hanno visto partecipi all’interno di questo lavoro numerose altre figure di spicco tra i più svariati generi musicali.Hanno partecipato alla realizzazione dell’opera: Laura Masotto, Alfa Neu, Osvil D, Dj Fazo, Squid To Squeeze, Telegalaxxxy, Sicarius Hahni. Dice l’autore, riguardo all’ultimo lavoro:“Binary ...