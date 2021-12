Tutta colpa di Freud: il futuro che aspetta la serie tv con Claudio Bisio e Claudia Pandolfi (Di venerdì 24 dicembre 2021) Tutta colpa di Freud – La serie ha messo in onda tutte le sue 8 coinvolgenti puntate, con l’ultimo appuntamento che è arrivato in onda sul piccolo schermo per la prima volta proprio ieri sera mercoledì 22 dicembre 2021. Canale5 ha svelato infatti Tutta la prima stagione che vede protagonista Claudio Bisio nei panni dello psicanalista Francesco che da dottore finisce per diventare paziente. La trasposizione seriale dell’omonimo film del regista Paolo Genovese ha catturato l’attenzione del pubblico della rete a fasi alterne, pagando forse la non propria esclusività del prodotto già arrivato qualche mese fa sulla piattaforma di streaming di Amazon Prime Video. Dopo la conclusione del prodotto c si inzia però a chiedere quale possa essere il futuro della ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 24 dicembre 2021)di– Laha messo in onda tutte le sue 8 coinvolgenti puntate, con l’ultimo appuntamento che è arrivato in onda sul piccolo schermo per la prima volta proprio ieri sera mercoledì 22 dicembre 2021. Canale5 ha svelato infattila prima stagione che vede protagonistanei panni dello psicanalista Francesco che da dottore finisce per diventare paziente. La trasposizione seriale dell’omonimo film del regista Paolo Genovese ha catturato l’attenzione del pubblico della rete a fasi alterne, pagando forse la non propria esclusività del prodotto già arrivato qualche mese fa sulla piattaforma di streaming di Amazon Prime Video. Dopo la conclusione del prodotto c si inzia però a chiedere quale possa essere ildella ...

elio_vito : Oggi iniziano appena le votazioni in Commissione al Senato, in genere il 20dicembre si stava votando la terza o la… - tiberiobagnarol : @Agenzia_Ansa Tutta colpa dei Portuali di Trieste che hanno diffuso il virus in tutto il pianeta. - datemicamomilla : È tutta colpa dei ccciovani - tiberiobagnarol : @otto_la @gloquenzi È tutta colpa della Raggi anche sta volta... - teddybeatlesday : e non è colpa mia se tutta questa luce, luce, luce, non ti illumina più dentro casa mia e non è colpa tua se tutti… -