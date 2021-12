Terza dose | Rezza | “Dopo un intervallo minimo di almeno 4 mesi dal completamento del ciclo primario” Il via dal 10 gennaio

(Di venerdì 24 dicembre 2021) All’indomani del varo del decreto natalizio, la cui bozza indica diverse novità in fatto di misure di contenimento rispetto al Covid e, più esplicitamente, in merito alla recrudescenza della contagiosa variante Omicron, Gianni, direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute, oltre a quella relativa al booster per i giovani, ha firmato stamane la circolare che, di fatto, riduce a 4il periodo difra la seconda somministrazione del vaccino anti-Covid, e ladi richiamo., il ministero della Salute: “undiquattrodaldel” Premesso che a ...

La nuova variante del virus è facilmente contagiosa, ma meno virulenta per chi ha fatto il vaccino, soprattutto la. Affrontiamo con una certa serenità, ma senza rilassarsi il periodo delle ...... arriva l'ufficialità dal ministero della Salute per la somministrazione delladi vaccino nei giovani di 16 - 17 anni e nella fascia 12 - 15 anni per i soggetti fragili . Le ...Arriva l’ufficialità: la terza dose anti Covid si farà dopo 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario. (Open) Con una circolare, il ministero della Salute ha dato il via libera alla ...(ANSA) - FIRENZE, 24 DIC - Anche in Toscana dal pomeriggio del 27 dicembre sarà possibile prenotare sul portale della Regione (https://prenotavaccino.sanita.toscana.it/) la terza dose 'booster' (di ...