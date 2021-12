Sci alpino, Coppa del Mondo Lienz 2021: programma, orari, tv, streaming. In calendario un gigante ed uno slalom (Di venerdì 24 dicembre 2021) La Coppa del Mondo di sci alpino femminile torna in Austria per un doppio appuntamento con le discipline tecniche sulle nevi di Lienz. In calendario un gigante ed uno slalom da svolgersi rispettivamente il 28 e 29 dicembre, poi una settimana di pausa attende le atlete prima di trasferirsi in terra croata per la gara tra i pali snodabili di Zagabria. Lienz si alterna ogni anno con un Semmering, altra località austriaca, dunque nel 2022 non vedremo questa tappa nel programma del massimo circuito. Mikaela Shiffrin conosce bene il pendio avendo vinto qui tre volte, ma anche le azzurre hanno saputo ben comportarsi nelle edizioni passate. Federica Brignone vinse nel 2017 e Marta Bassino, terza nel gigante di Courchevel, ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 dicembre 2021) Ladeldi scifemminile torna in Austria per un doppio appuntamento con le discipline tecniche sulle nevi di. Inuned unoda svolgersi rispettivamente il 28 e 29 dicembre, poi una settimana di pausa attende le atlete prima di trasferirsi in terra croata per la gara tra i pali snodabili di Zagabria.si alterna ogni anno con un Semmering, altra località austriaca, dunque nel 2022 non vedremo questa tappa neldel massimo circuito. Mikaela Shiffrin conosce bene il pendio avendo vinto qui tre volte, ma anche le azzurre hanno saputo ben comportarsi nelle edizioni passate. Federica Brignone vinse nel 2017 e Marta Bassino, terza neldi Courchevel, ...

