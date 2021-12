Rally, Sébastien Loeb presente a Montecarlo con M-Sport (Di venerdì 24 dicembre 2021) La notizia che si attendeva da mesi è finalmente arrivata: Sébastien Loeb tornerà a correre nel FIA World Rally Championship in occasione del primo tradizionale round tra le stradine di Montecarlo che accoglieranno i protagonisti del WRC il prossimo gennaio. La stella alsaziana torna con la nuova ‘Puma’, auto schierata da M-Sport. Il team britannico, squadra che gestisce le Ford, si appresta a dare battaglia con il francese che per ora ha annunciato una presenza limitata alla prova monegasca. Malcolm Wilson, boss dell’équipe britannica, ha commentato alla stampa come riporta ‘MotorSport.com’: “Eravamo vicini a prenderlo nel 2005, ma non fu possibile. Tuttavia, con l’introduzione delle vetture Rally1 e la trattativa con Red Bull, siamo riusciti a trovare un accordo per ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 dicembre 2021) La notizia che si attendeva da mesi è finalmente arrivata:tornerà a correre nel FIA WorldChampionship in occasione del primo tradizionale round tra le stradine diche accoglieranno i protagonisti del WRC il prossimo gennaio. La stella alsaziana torna con la nuova ‘Puma’, auto schierata da M-. Il team britannico, squadra che gestisce le Ford, si appresta a dare battaglia con il francese che per ora ha annunciato una presenza limitata alla prova monegasca. Malcolm Wilson, boss dell’équipe britannica, ha commentato alla stampa come riporta ‘Motor.com’: “Eravamo vicini a prenderlo nel 2005, ma non fu possibile. Tuttavia, con l’introduzione delle vetture1 e la trattativa con Red Bull, siamo riusciti a trovare un accordo per ...

