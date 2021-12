Masterchef ha scelto la sua classe: le pagelle della puntata (Di venerdì 24 dicembre 2021) Per entrare nella cucina di Masterchef Italia, il cooking show di Sky prodotto da Endemol Shine Italy servono tre doti in particolare: una vocazione all’estetica, una capacità tecnica e una tendenza all’originalità. Così le prove della serata per ottenere il grembiule sono state tre: la prima è la più semplice, si deve “imbottire” un burrito cercando di essere originali; alla seconda prova per testare la tecnica si devono tagliare frutta e verdura, sfilettare il pesce (una sogliola) e disossare un’anatra. Per l’ultima gara invece tutto ruota attorno all’impiattamento tanto che i giudici non assaggiano nemmeno il piatto ma lo valutano solo guardandolo: compito degli aspiranti chef è trasformare un piatto popolare - il pollo arrosto con patate - in un piatto gourmet.Alla fine della serata sono entrati in cucina in venti. Qualcuno prima ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 24 dicembre 2021) Per entrare nella cucina diItalia, il cooking show di Sky prodotto da Endemol Shine Italy servono tre doti in particolare: una vocazione all’estetica, una capacità tecnica e una tendenza all’originalità. Così le proveserata per ottenere il grembiule sono state tre: la prima è la più semplice, si deve “imbottire” un burrito cercando di essere originali; alla seconda prova per testare la tecnica si devono tagliare frutta e verdura, sfilettare il pesce (una sogliola) e disossare un’anatra. Per l’ultima gara invece tutto ruota attorno all’impiattamento tanto che i giudici non assaggiano nemmeno il piatto ma lo valutano solo guardandolo: compito degli aspiranti chef è trasformare un piatto popolare - il pollo arrosto con patate - in un piatto gourmet.Alla fineserata sono entrati in cucina in venti. Qualcuno prima ...

