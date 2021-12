L’attacco del giornalista: “Le colpe sono di Spalletti!” (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il giornalista Furio Focolari ha rilasciato alcune dichiarazioni durante il programma Punto Nuovo Sport Show a Radio Punto Nuovo: “Napoli? Sapevo avrebbero avuto questa flessione. Spalletti è un ottimo allenatore, ma caratterialmente ha delle lacune enormi e questo viene avvertito dalle squadre che allena. Va in tilt quando ci sono dei problemi”. “colpe di Spalletti? Ne ha sicuramente tante, ma è riduttivo dare le colpe solo all’allenatore per il rendimento dell’ultimo periodo“. Napoli Spalletti flessione “Un mese fa il Napoli aveva sette punti di vantaggio sull’Inter, ora ne ha sette in meno. Gli infortuni sicuramente hanno inciso tanto, ma tra Empoli e Spezia c’era la possibilità di ottenere due vittorie“. “Inoltre ho dubbi sulla gestione di Mertens, non vorrei che ci siano problemi nel rapporto tra ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 24 dicembre 2021) IlFurio Focolari ha rilasciato alcune dichiarazioni durante il programma Punto Nuovo Sport Show a Radio Punto Nuovo: “Napoli? Sapevo avrebbero avuto questa flessione. Spalletti è un ottimo allenatore, ma caratterialmente ha delle lacune enormi e questo viene avvertito dalle squadre che allena. Va in tilt quando cidei problemi”. “di Spalletti? Ne ha sicuramente tante, ma è riduttivo dare lesolo all’allenatore per il rendimento dell’ultimo periodo“. Napoli Spalletti flessione “Un mese fa il Napoli aveva sette punti di vantaggio sull’Inter, ora ne ha sette in meno. Gli infortuni sicuramente hanno inciso tanto, ma tra Empoli e Spezia c’era la possibilità di ottenere due vittorie“. “Inoltre ho dubbi sulla gestione di Mertens, non vorrei che ci siano problemi nel rapporto tra ...

