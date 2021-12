La vetta si può ancora conquistare, ma all’Atalanta mancano i botti finali (Di venerdì 24 dicembre 2021) Atalanta, il punto della situazione del girone d’andata della squadra allenata da mister Gasperini Si è concluso il girone d’andata per la Serie A. E’ il momento di andare a vedere la situazione di classifica delle varie squadre. Nello specifico ora parleremo dell’Atalanta. La Dea di Gasperini non può di certo dirsi soddisfatta della chiusura del 2021. La sconfitta con la Roma e il pari di Genova, hanno un po’ ridimensionato i nerazzurri. Sia chiaro, non parliamo di risultati negativi, ma solo del come si è chiuso il girone d’andata. Per il resto l’Atalanta sta mantenendo le ambizioni di classifica prefissate ad inizio stagione con l’intento di provare a migliorare il 4 posto della scorsa stagione. Attualmente è in linea con gli obiettivi e ha raccolto più punti rispetto alla scorsa stagione. Come ogni anno la partenza è diesel per gli uomini di Gasperini, ma è poi nei mesi di ottobre ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 dicembre 2021) Atalanta, il punto della situazione del girone d’andata della squadra allenata da mister Gasperini Si è concluso il girone d’andata per la Serie A. E’ il momento di andare a vedere la situazione di classifica delle varie squadre. Nello specifico ora parleremo dell’Atalanta. La Dea di Gasperini non può di certo dirsi soddisfatta della chiusura del 2021. La sconfitta con la Roma e il pari di Genova, hanno un po’ ridimensionato i nerazzurri. Sia chiaro, non parliamo di risultati negativi, ma solo del come si è chiuso il girone d’andata. Per il resto l’Atalanta sta mantenendo le ambizioni di classifica prefissate ad inizio stagione con l’intento di provare a migliorare il 4 posto della scorsa stagione. Attualmente è in linea con gli obiettivi e ha raccolto più punti rispetto alla scorsa stagione. Come ogni anno la partenza è diesel per gli uomini di Gasperini, ma è poi nei mesi di ottobre ...

Advertising

tullio_1899 : @SalvatoreLaGrec Hai ragione!!! Quindi si può stare in vetta anche senza rigori a favore e tanti episodi a sfavore???? - musicland : E' stato il primo estratto dal suo 7^ album in studio. Il cantautore italiano guadagnò per la 1a volta la vetta dei… - attilioc39 : RT @attilioc39: @anari56 la sorgente im vetta è inquinata e quindi tutto ciò che sta sotto non può che fare schifo... chiaro il colpevole?… - attilioc39 : @anari56 la sorgente im vetta è inquinata e quindi tutto ciò che sta sotto non può che fare schifo... chiaro il co… - StefanoAllasia : RT @crpiemonte: Tra ombre, luci e silenzi lungo i sentieri che conducono alla Rocca di Cavour (Cn) e alle imponenti statue lignee che danno… -

Ultime Notizie dalla rete : vetta può Becker: 'Novak Djokovic è più avanti di Roger Federer e Rafael Nadal' 'Il numero di settimane in vetta al ranking ATP costituisce una statistica importantissima. ... Non si può pretendere che faccia miracoli in eterno'. Il 40enne di Basilea ha dovuto salutare la Top 10 ...

Serie D, Desenzano Calvina e la febbre d'alta classifica ... "bisogna saper perdere, non sempre si può vincere". Tuttavia, almeno nell'arco di questa prima parte di stagione, le chance mancate di conquistare la vetta lasciano alcuni rammarichi. La speranza, ...

Baite in montagna per Natale 2021, 10 favolosi chalet dove trascorrere le feste Design Fanpage 'Il numero di settimane inal ranking ATP costituisce una statistica importantissima. ... Non sipretendere che faccia miracoli in eterno'. Il 40enne di Basilea ha dovuto salutare la Top 10 ...... "bisogna saper perdere, non sempre sivincere". Tuttavia, almeno nell'arco di questa prima parte di stagione, le chance mancate di conquistare lalasciano alcuni rammarichi. La speranza, ...