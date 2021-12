Inter, Calhanoglu è sicuro: “Abbiamo una rosa migliore del Milan” (Di venerdì 24 dicembre 2021) Hakan Calhanoglu ha parlato dei suoi primi mesi all'Inter ed è convinto che la squadra squadra sia migliore di quella del Milan Leggi su pianetamilan (Di venerdì 24 dicembre 2021) Hakanha parlato dei suoi primi mesi all'ed è convinto che la squadra squadra siadi quella del

Advertising

CB_Ignoranza : Pedro alla Roma in un campionato intero: 5 gol e 2 assist Pedro alla Lazio in meno di un girone d’andata: 6 gol e… - infoitsport : Ordine: «Inter, oscar non a Calhanoglu. Zhang darà i soldi per lo stadio?» - infoitsport : Calhanoglu: «Giocatori Inter più forti di quelli del Milan. Angoli? Vi dico…» - barellismo1 : Comunque, abbiamo speso più noi per i regali di Natale che l Inter per Hakan Calhanoglu - Francesco_Re2OO : @dello__98 @NandoPiscopo1 Vabbè non è tanto fantasiosa sta teoria Richiesta Calhanoglu ( e ciò che prende all’Inte… -