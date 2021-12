Il POS perfetto per ogni esercizio commerciale

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Non è una novità il fatto che in Italia sia obbligatorio offrire ai propri clienti la possibilità di pagare con un metodo di pagamento elettronico. Ora come ora l’esercente che non consente al cliente tale possibilità è passibile di multa, oltre ovviamente a non avere a disposizione un importante servizio per la propria clientela. Nel corso degli ultimi 20 mesi il numero di italiani che cerca di abbandonare l’uso del contante è molto aumentato, è quindi importante per tutti – negozianti, liberi professionisti, lavoratori autonomi, ristoratori – poter proporre tale tipo di strumento ai propri clienti. Il costo di un POSIn Italia vige l’obbligo per gli esercenti e i commercianti di fornire ai propri clienti la possibilità di pagamento attraverso POS, dunque utilizzando carte di debito e/o credito, tuttavia finora non erano state introdotte sanzioni per chi si rifiutava di accettare ...