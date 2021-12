Diario dal Cile – La vittoria di Gabriel Boric è una sponda fondamentale per varare la Costituzione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Prima di lasciare Santiago ho potuto visitare la Convenzione Costituente, in un giorno di attività, nella bella sede dell’ex Congreso. E che giorno. Il solstizio, celebrato in una breve cerimonia colorata da donne mapuche, con fiori, tamburi e preghiere augurali. Tra l’altro, è ancora presidente di turno Elisa Loncon, che veste sempre abiti mapuche, e sono arrivato proprio durante la visita del neo-presidente, anzi presidente electo, perché ancora non è in carica. Accolto ovviamente con entusiasmo (aio sono abbonato, dopo che pochi minuti dopo la suami ci sono trovato davanti all’improvviso, in un corridoio dell’albergo. Spiazzato, gli avevo fatto complimenti in italiano, dicendo che anche da noi avrà sostegno, e in italiano mi aveva risposto “Molte grazie”). Nella Convencion Costituente ...