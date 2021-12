Cucce per cani e gatti realizzate con vecchi pneumatici: l’idea creativa e sostenibile di un giovane ragazzo (Di venerdì 24 dicembre 2021) Un tappeto, un cuscino, una cuccia nuova sono possibili sistemazioni per cani e gatti. Ma c’è chi ha inventato qualcosa di più creativo e allo stesso tempo sostenibile. Si chiama Amarildo Silva, ed è un ragazzo brasiliano di Paraiba che con l’utilizzo di pneumatici abbandonati dà vita a delle Cucce particolari per cani e gatti. Realizza Cucce per cani e gatti con vecchi pneumatici La vicenda di Amarildo Silva è stata riportata da un articolo di Green Matters, sito dedicato a tematiche come l’innovazione e la sostenibilità. Il ragazzo è stato intervistato via mail e ha raccontato come sia iniziato il tutto. Silva era dipendente in un supermercato ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 24 dicembre 2021) Un tappeto, un cuscino, una cuccia nuova sono possibili sistemazioni per. Ma c’è chi ha inventato qualcosa di più creativo e allo stesso tempo. Si chiama Amarildo Silva, ed è unbrasiliano di Paraiba che con l’utilizzo diabbandonati dà vita a delleparticolari per. RealizzaperconLa vicenda di Amarildo Silva è stata riportata da un articolo di Green Matters, sito dedicato a tematiche come l’innovazione e la sostenibilità. Ilè stato intervistato via mail e ha raccontato come sia iniziato il tutto. Silva era dipendente in un supermercato ...

Advertising

alegarigoo : RT @Babi641: E' emergenza! In Romania il freddo è arrivato, gli animali delle campagne hanno bisogno di cucce e cibo per sopravvivere. Aiut… - alberto_pilotto : RT @Babi641: E' emergenza! In Romania il freddo è arrivato, gli animali delle campagne hanno bisogno di cucce e cibo per sopravvivere. Aiut… - SCEMENZA : RT @Babi641: E' emergenza! In Romania il freddo è arrivato, gli animali delle campagne hanno bisogno di cucce e cibo per sopravvivere. Aiut… - ElisabettaPolet : RT @Babi641: E' emergenza! In Romania il freddo è arrivato, gli animali delle campagne hanno bisogno di cucce e cibo per sopravvivere. Aiut… - SabrinaCS8 : RT @Babi641: E' emergenza! In Romania il freddo è arrivato, gli animali delle campagne hanno bisogno di cucce e cibo per sopravvivere. Aiut… -