Covid | Costa | Le discoteche vanno sostenute economicamente

(Di venerdì 24 dicembre 2021) A Capodanno 'non cambierà molto la situazione rispetto al Natale, sostanzialmente avremo tutte attività aperte'. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea, aggiungendo che 'per le feste ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Costa

A Capodanno 'non cambierà molto la situazione rispetto al Natale, sostanzialmente avremo tutte attività aperte'. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea, aggiungendo che 'per le feste e le discoteche è stato preso questo provvedimento difficile e sofferto. Parliamo di un settore che ha sofferto tantissimo, che va sostenuto anche economicamente'.Massa Carrara Anche in questo caso trae Lunigiana la situazione non è esorbitante. Il comune peggiore è Podenzana con 3 casi e 142 di tasso. Gli altri sono Pontremoli (8 casi, 113 di tasso)...A Capodanno "non cambierà molto la situazione rispetto al Natale, sostanzialmente avremo tutte attività aperte". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, aggiungendo che "per le feste ...'era da aspettarsi che la stretta di Natale avrebbe fatto andare le discoteche su tutte le furie. I locali da ballo sono quelli rimasti chiusi più a lungo durante la pandemia e la nuova chiusura decis ...