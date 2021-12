America’s Cup 2024, cosa sappiamo: Luna Rossa e Alinghi presenti, 4 iscritte, regolamento definito, date e sede incerte (Di venerdì 24 dicembre 2021) La prossima edizione della America’s Cup, la competizione sportiva più antica al mondo, si disputerà nel 2024 in una sede ancora da definire. La prestigiosa manifestazione velica andrà dunque in scena tra poco più di due anni e per il momento si conoscono soltanto alcuni dettagli. Sono arrivate le prime iscrizioni, il regolamento si è definito in gran parte, si attendono novità in merito alle date esatte e al luogo di svolgimento. Diamo uno sguardo più dettagliato su quello che sappiamo riguardo alla America’s Cup 2024. America’s CUP 2024: DOVE E QUANDO SI DISPUTERÀ La America’s Cup si disputerà nel 2024, ma al momento non si conoscono ancora le date ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 dicembre 2021) La prossima edizione dellaCup, la competizione sportiva più antica al mondo, si disputerà nelin unaancora da definire. La prestigiosa manifestazione velica andrà dunque in scena tra poco più di due anni e per il momento si conoscono soltanto alcuni dettagli. Sono arrivate le prime iscrizioni, ilsi èin gran parte, si attendono novità in merito alleesatte e al luogo di svolgimento. Diamo uno sguardo più dettagliato su quello cheriguardo allaCupCUP: DOVE E QUANDO SI DISPUTERÀ LaCup si disputerà nel, ma al momento non si conoscono ancora le...

