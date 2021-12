Alessandro Basciano e Sophie: coccole a letto. I due sempre più vicini (Di venerdì 24 dicembre 2021) Alessandro Basciano e Sophie Codegoni sono sempre più vicini nella casa del Grande Fratello Vip L’ingresso di Alessandro Basciano nella casa di Cinecittà ha sconvolto l’equilibrio che si era creato nella ormai ex coppia Gianmaria e Sophie. Sophie infatti è apparsa subito presa dalla new entry al Grande Fratello Vip. Che tra i due ragazzi ci fosse attrazione è apparso subito lampante. Alessandro e Sophie adesso stanno passando diverso tempo insieme, chiacchierando e scambiandosi anche tenere effusioni. Stanno imparando a conoscersi. Così mentre una storia è finita, sembrerebbe che un’altra stia per nascere. Stavolta Sophie sembra molto più decisa, sin da subito, come aveva notato la sua ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 24 dicembre 2021)Codegoni sonopiùnella casa del Grande Fratello Vip L’ingresso dinella casa di Cinecittà ha sconvolto l’equilibrio che si era creato nella ormai ex coppia Gianmaria einfatti è apparsa subito presa dalla new entry al Grande Fratello Vip. Che tra i due ragazzi ci fosse attrazione è apparso subito lampante.adesso stanno passando diverso tempo insieme, chiacchierando e scambiandosi anche tenere effusioni. Stanno imparando a conoscersi. Così mentre una storia è finita, sembrerebbe che un’altra stia per nascere. Stavoltasembra molto più decisa, sin da subito, come aveva notato la sua ...

