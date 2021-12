Addio a James Wharram | progettista hippy dei catamarani polinesiani moderni

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Roma, 24 dic. (Adnkronos) -, pirotecnicoinglese e vera leggenda della vela d'altura con i suoi progetti dirivisitati in chiave solo apparentemente moderna e quasi esclusivamente per le tecniche di costruzione e materiali utilizzati. Ne ha dato l'annuncio nei giorni scorsi una delle sue molte compagne, Hanneke Boon, madre del suo secondo figlio e partner nellaDesign. Tra le molte particolarità della vita del grande designer inglese infatti la sua poligamia alla luce del sola, arrivando ad avere cinque compagne contemporaneamente negli anni '70 in piena era dei figli dei fiori, per i quali era una specie di guru marino, considerando sé stesso e gli altri navigatori che lo ...