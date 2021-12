Vlahovic | beffa atroce in arrivo | cosa sta succedendo

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Il record di gol di Dusandella Fiorentina potrebbe essere a rischio a causa della situazione della Salernitana. La Serie A per la Salernitana è sempre più a rischio. Il fenomeno della multiproprietà potrebbe essere fatale per i campani nel giro di circa una settimana: se non si troverà un acquirente al quale cedere Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vlahovic beffa

SerieANews

... liberato sulla corsia di destra, lascia partire un potente tiro - cross che di poco nonl'... Torreira filtra per, che da posizione defilata non trova un sinistro ben indirizzato. 26'. ...E se si parla della prossima campagna trasferimenti il pensiero corre immediatamente alla trattativa accidentata per il rinnovo di Dusan. Sarebbe davvero unaimmaginare che il ...La 19a giornata della Serie A 2021-2022, ultima del girone d'andata, è proseguita con tre incontri alle ore 18.30. Tutte sfide decisamente rilevanti, con implicazioni ai piani alti della classifica. I ...Turno infrasettimanale per la Serie A, che chiuderà così l’anno calcistico: in campo Inter, Milan, Napoli, Roma e Fiorentina ...