Stati Uniti, Biden: "Prevedo di candidarmi nel 2024 se sarò in buona salute" (Di giovedì 23 dicembre 2021) Joe Biden intende correre alle elezioni del 2024 e le chance di una sua candidatura aumenterebbero nel caso in cui Donald Trump scendesse in campo. Lo afferma il presidente americano in un'intervista ad Abc. "Si'", risponde a chi gli chiede se intenda candidarsi per un secondo mandato nel 2024. "Ma vediamo cosa dirà il destino, che è intervenuto più volte nella mia vita. Se sarò in salute, in buona salute, come lo sono ora, correrò", spiega precisando che una nuova sfida con Trump aumenterebbe le chance di una sua canditura. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

